Homem é preso em Itobi por ameaça e tentativa de agressão

No dia 12, domingo, por volta das 20h, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica no bairro Itobilândia. No local, a equipe flagrou uma briga envolvendo dois homens.

Ambos foram abordados e um deles informou que interveio para impedir que o outro homem abordado, agredisse sua esposa, com uma faca, o que permitiu que ela fugisse do local. A arma foi localizada nas proximidades.

O agressor encontrava-se exaltado e fazia ameaças à vítima, sendo contido e algemado pelos policiais. A mulher foi atendida no hospital de Casa Branca e confirmou as ameaças e a tentativa de agressão.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Casa Branca, onde o delegado qualificou a ocorrência como violência doméstica e ameaça. O indiciado permaneceu preso à disposição da Justiça.