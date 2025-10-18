PM realizou operação Mega Cavalo de Aço

Nos dias 9, 10, 11 e 12 de outubro, foi realizada em todo o Estado de São Paulo, a Operação Mega Cavalo de Aço. Na área do 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior, do qual Vargem faz parte, não foi diferente. Segundo a PM, a operação teve como foco a fiscalização de motocicletas que circulam pelas vias públicas dos municípios da região, intensificando também o patrulhamento preventivo e repressivo voltado ao combate de crimes praticados com o uso desses veículos, como roubos e furtos, além de promover maior segurança viária.

Durante a operação, 522 motocicletas foram fiscalizadas, resultando na apreensão de 42 veículos e na lavratura de 185 autuações por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro, aplicadas tanto aos veículos quanto a seus condutores.

A ação também apresentou resultados expressivos no campo criminal, com três foragidos da Justiça foram recapturados e dois homens presos em flagrante por tráfico de drogas. Nessa ocorrência, que aconteceu em Casa Branca, no dia 11, além da apreensão de uma motocicleta, foram localizados 46,56 gramas de cocaína, 8,51 gramas de crack, 37,79 gramas de maconha e R$ 963,00 em dinheiro, valor proveniente da comercialização ilícita de entorpecentes.