PM prende procurado na Vila Santa Terezinha

Durante patrulhamento realizado na Vila Santa Terezinha, no domingo, dia 12, por volta das 10h, a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul capturou um procurado da Justiça.

Segundo o informado pela PM, o homem possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal, com pena de oito anos de reclusão em regime fechado. A prisão foi realizada sem resistência.

Após ser submetido a exame médico no Posto de Pronto Atendimento (PPA), o capturado foi conduzido ao plantão policial de São João da Boa Vista, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.