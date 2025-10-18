Após tentar fugir pelo telhado de casa, jovem é preso por tráfico

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul resultou na prisão em flagrante de um jovem de 18 anos por tráfico de drogas na tarde da terça-feira, dia 14. A ação, realizada na Rua Eliseu Garrido, no Jardim Fortaleza, culminou na apreensão de porções de cocaína, crack, dinheiro e materiais utilizados no fracionamento e preparo de entorpecentes.

De acordo com o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, o flagrante foi possível após investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia de Vargem Grande do Sul. Os agentes da delegacia vinham recebendo frequentes denúncias e reclamações de moradores sobre a venda de drogas que ocorria de forma recorrente em uma residência do bairro.

Durante a ação, a equipe da Polícia Civil, com o apoio de uma unidade da PM, montaram campana ao redor do imóvel, antevendo uma possível tentativa de fuga do suspeito. A estratégia deu resultado. O jovem tentou escapar pelo telhado da casa, mas foi detido rapidamente pelos agentes que já estavam posicionados na parte dos fundos.

No interior da residência, as equipes encontraram 10 pinos de cocaína, três porções de crack, além de uma faca e uma lâmina com resquícios da droga, um frasco de anabolizante, um aparelho celular e R$ 556,30 em dinheiro, parte em notas e parte em moedas guardadas em potes plásticos. Porções do entorpecente estavam escondidas dentro de um botijão de gás e no interior de um fogão.

Após o registro da ocorrência, o jovem foi submetido a exame médico cautelar e posteriormente encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista, onde permanece à disposição da Justiça.

Foto: Policia Civil