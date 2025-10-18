Polícia Civil e GCM recuperam moto furtada

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal de Vargem Grande do Sul resultou na recuperação de uma motocicleta furtada e na prisão em flagrante de um homem acusado de receptação. O caso ocorreu na manhã da segunda-feira, dia 13. Os suspeitos de terem furtado o veículo já foram identificados e vão responder a inquérito. Um homem foi preso em flagrante por receptação.

As diligências começaram após a equipe da Polícia Civil de Vargem tomar conhecimento do boletim de ocorrência que relatava o furto da motocicleta. Com base em imagens fornecidas pela Guarda Civil Municipal, foi possível identificar um veículo Renault Duster cinza, circulando nas proximidades do local do crime. Segundo o informado, nas filmagens, foi possível ver um suspeito dirigindo o carro e outro empurrando a motocicleta subtraída.

Os policiais constataram que o mesmo veículo havia sido abordado no dia anterior pela Guarda Civil, ocasião em que os ocupantes foram identificados, sendo um maior de 18 anos e um adolescente. Com essas informações, a equipe da Polícia Civil e os GCMs localizaram o Renault Duster, com placas de Pirassununga, bem como os suspeitos.

Durante a abordagem, um dos envolvidos informou à equipe que a motocicleta furtada estava escondida em uma residência, no Centro, em Vargem Grande do Sul. No local, os policiais encontraram a Honda CB300 parcialmente desmontada e repintada, escondida dentro de um dos quartos da casa. Apesar das tentativas de adulteração, sinais identificadores como o número de chassi e motor permaneciam intactos. Peças como carenagens, retrovisores, farol e setas, que estavam espalhadas pelo interior do imóvel, foram apreendidas.

O morador da casa, localizado logo em seguida, alegou que a motocicleta havia sido deixada em sua residência na madrugada do sábado, dia 11. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão em flagrante por receptação e, após exame médico cautelar, foi apresentado à Delegacia de Polícia de Vargem Grande do Sul. Em seguida, foi encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista, onde permanece à disposição da Justiça para audiência de custódia.

Em relação ao furto da motocicleta, ocorrido na madrugada de 11 de outubro e já confessado pelos investigados, a Polícia Civil instaurou inquérito policial e ato infracional para apuração completa dos fatos.