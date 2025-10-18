Motorista é detido por embriaguez

Na tarde do sábado, dia 11, por volta das 15h, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de trânsito na Rua Joana M. Cachola, em Vargem Grande do Sul. Ao chegarem pelo local, os policiais encontraram um veículo Fiat Tempra, cor azul, ano 1995, colidido contra um poste.

De acordo com o relatado pela PM à imprensa, o condutor, apresentava sinais claros de embriaguez, como odor etílico e fala pastosa, e admitiu ter ingerido bebida alcoólica. Assim, foi realizada coleta de sangue para comprovação.

O veículo foi recolhido devido ao licenciamento estar em atraso. O condutor foi autuado por embriaguez ao volante e liberado após os procedimentos legais no Plantão Policial.