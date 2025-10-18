Mulher é presa por agressão com arma branca

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul foi acionada na noite do domingo, dia 12, para atendimento de uma ocorrência envolvendo agressão com arma branca.

Os policiais compareceram ao Hospital de Caridade, onde a equipe encontrou um homem, que apresentava ferimento nas costas e relatou ter sido golpeado pela ex-esposa. Em busca realizada na residência da autora, a mulher foi localizada com hematomas, informando ter sido agredida pela mãe após o ocorrido.

Ambas as partes foram atendidas e receberam laudo médico cautelar. A faca utilizada na agressão não foi encontrada. A mulher foi conduzida ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde foi registrado boletim de ocorrência de Lesão Corporal/Violência Doméstica. A indiciada permaneceu presa à disposição da Justiça.