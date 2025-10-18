Basquete feminino de Casa Branca vence Copa SP

Time venceu Jundiaí por 71 a 28

O time feminino Sub-16 de Casa Branca conquistou na última quarta-feira, dia 15, o título na Copa São Paulo Regional de Basquete. A partida foi disputada no Ginásio Municipal (Decet) contra a equipe de Jundiaí.
No primeiro quarto, Casa Branca fez 18 a 6. O time fechou o segundo quarto com 22 a 14. No terceiro, o time seguiu na liderança fazendo 19 pontos contra 2 do adversário. No último quarto, marcou 11 a 6, vencendo a partida em 71 a 28, sob o comando do treinador Tertu.
Com o título em mãos, a equipe de Casa Branca avança para a fase final estadual do torneio, que contará com os 16 melhores times do Estado de São Paulo.

