Fiéis celebraram Dia de Nossa Senhora Aparecida

A comunidade católica de Vargem Grande do Sul celebrou, no último domingo, dia 12, o Dia de Nossa Senhora Aparecida, a santa padroeira do Brasil. Na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, a programação festiva se iniciou no dia 3 de outubro e segue até o final do mês. No último domingo, a festa foi ainda mais especial, com fiéis participando ativamente dos festejos.

No dia 12, a programação começou às 5h, com a missa com o pregador pe. Tiago. Às 7h, foi celebrada a missa e procissão de Nossa Senhora Aparecida, com o pregador pe. Gilberto. Às 10h, a missa foi celebrada pelo pe. Antônio. Houve ainda pela manhã a bênção dos cavaleiros, a carreata de fuscas e a procissão dos motociclistas. Já às 12h15, foram realizados os batizados. Durante a tarde houve a consagração a Nossa Senhora Aparecida e após, uma missa com pe. Richard. No início da noite, foi celebrada a missa de encerramento do dia festivo e uma procissão, com o pe. Antônio.

Final de semana

Neste sábado, dia 18, será celebrada missa às 18h30, e a partir das 19h30, haverá o show de prêmios no Centro Pastoral Padre Donizetti. Dia 19, domingo, as missas seguem como de costume, às 7h e 9h. Às 8h está previsto o Pedal da Padroeira. Já às 18h, será realizada a missa de Santa Filomena.

Na sexta-feira, dia 24, às 19h30, será realizada live e sorteio de brinde dos envelopes no Facebook da Paróquia. No dia seguinte, missas às 18h30 na igreja Santo Expedito e às 19h na Aparecida.

Encerrando o mês de outubro, no dia 26, domingo, haverá missas às 7h e 9h e serão entregues os pedaços de bolo de Nossa Senhora Aparecida às 8h e 14h, no centro Pastoral. Às 17h será realizado o Concerto Orquestra de Câmara Vereda Cultural de Águas da Prata. A missa de encerramento da Festa da Padroeira de 2025 será às 18h.