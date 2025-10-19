A prefeitura de Itobi, com recursos próprios realizou a pavimentação asfáltica no antigo matadouro. A obra era um sonho antigo dos moradores da região, que há anos enfrentavam poeira e lama.
O local após a pavimentação está valorizado e com melhor qualidade, e ainda refletindo o compromisso da administração atual em trabalhar em prol da população.
Prefeitura de Itobi realiza asfalto no antigo matadouro
