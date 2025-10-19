Vargem vence terceira partida pela Liga Campineira de Futsal

A equipe Sub 16 de futsal de Vargem Grande do Sul está invicta na 42ª Copa Campinas de Futsal, realizada pela Liga Campineira de Futsal. Na quarta-feira, dia 15, o time somou sua terceira vitória em três jogos disputados pelo torneio e segue de perto o líder da competição, que tem dois jogos a mais.

A partida foi realizada no Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez, em Vargem, contra a equipe de Santa Bárbara D’Oeste. Vargem venceu por 5 a 3, com três gols de Miguel Canela e dois gols de Chanchencow. Ao final, Miguel Canela foi eleito o craque da partida.

O time de Vargem foi escalado com os goleiros Luís Gustavo e Enzo e na linha com Mateus, Bruno, Cristopher, Felipe, Miguel Canela, Fabrício, Chanchencow, Anthony, Gabriel Lima, Rafael Betti, Luís Otávio, Luis Eduardo e Breno. Os treinadores são Binho e Fontão.

Classificação e próximos jogos

O time Sub 16 de Vargem tem nove pontos na tabela e segue a apenas 2 pontos do primeiro colocado, o Catadão FC, que já fez cinco partidas no campeonato.

Nesta segunda-feira, dia 20 de outubro, a equipe volta a jogar no CEE José Cortez, em Vargem contra o Esporte Clube Santa Sofia. No dia 27, também no CEE José Cortez, vai enfrentar o Itamaraty.