Jita Kyoei festejou Dia das Crianças em torneio

O II Torneio Interno Jita Kyoei de Judô 2025 foi um verdadeiro sucesso, conforme avaliou o sensei Marco Aurélio Lodi, responsável pelo projeto. O evento foi realizado no domingo, dia 12, no Centro de Excelência de Judô da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul. Na ocasião, também foi celebrado o Dia das Crianças, com muitas atividades.

O torneio envolveu mais de 140 judocas, que fizeram bonito no tatame. As lutas tiveram os árbitros Lucas Gabriel da Costa dos Santos e João Gustavo Domingos, com os auxiliares João Antônio de Souza, Rovilson Lima Júnior, Mateus Rodrigues e Vitor Gomes Noronha.

A competição foi prestigiada pelo diretor de Esportes e Lazer, André Leone, a vereadora Vanessa Martins, o parceiro do projeto, Gabé Seixas e os senseis Marco Aurélio Lodi Gomes, Helder Miguel Noronha, Guilherme Daud Ronchi, Bruna Lasmar Puglisi, Jonas Patrocínio Romano e Evandro Gomes Silva. Todos os judocas receberam certificados e medalhas. Após, a festa contou com cachorro quente, sorvete e docinhos.

“Jita Kyoei tem um grande trabalho social, procuramos fazer sempre o melhor para atender nossos atletas e contamos sempre com o apoio e a ajuda de muitos pais. Eu sou grato por isso”, comentou o sensei Marco.

A Associação Jita Kyoei de Judô Kodokan agradeceu ao prefeito Celso Ribeiro, ao Departamento de Esportes e Lazer, aos pais da equipe de trabalho e à Comissão Jita Kyoei que estiveram presentes.

Fotos: Jita Kyoei