Amador de Futebol terá 4 partidas neste domingo

O Campeonato de Futebol Amador de Vargem Grande do Sul 2025 segue com mais quatro partidas neste domingo, dia 19, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. O torneio, que teve início no dia 5 de outubro, é organizado pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer, da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul.
Neste dia 19, serão disputados os últimos jogos da segunda rodada da fase classificatória. Às 15h, a partida será entre Milionários e Santana. Na sequência, às 17h, o confronto será entre o III Vilas e EC Luiz Gama.
Partidas do dia 14
Na terça-feira, dia 14, se enfrentaram Liverpool e Ajax. O resultado foi a goleada de 7 a 1 do Ajax sobre o Liverpool. A segunda partida da noite foi a vitória do Cohab FC por 1 a 0 em cima do Meninos do Botafogo.
Próximos jogos
Nesta terça-feira, dia 21, às 18h30 jogam Liverpool e Parceria FC e às 20h15 será a partida entre Santana FC e EC Luiz Gama. No domingo, dia 26, o jogo das 15h será entre Ajax e Meninos do Botafogo. Milionários e Palmeirinha se enfrentam às 17h.
Em 28 de outubro, terça-feira, jogam III Vilas e Palmeirinha a partir das 18h30. O jogo seguinte será entre Milionários e Luiz Gama. No domingo, dia 2, feriado do Dia de Finados, não haverá jogos. A rodada será retomada na terça-feira, 4 de novembro. Às 18h30 jogam Cohab FC e Parceria e às 20h15, entram em campo Meninos do Botafogo e Liverpool.
A última rodada da fase classificatória começa no domingo, dia 9 de novembro, às 15h, com a disputa entre Palmeirinha e Santana FC. Às 17h jogam III Vilas e Milionários. Na terça-feira, dia 11, às 18h30 se enfrentam Parceria FC e Ajax FC e às 20h15, Cohab FC e Liverpool.