Handebol conquista medalhas na Copa da Liga do Interior

Os atletas do handebol de Vargem Grande do Sul tiveram um Dia das Crianças mais do que especial. No último domingo, dia 12, as equipes infantil masculino e feminino da modalidade do Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura conquistaram o vice-campeonato da 1ª Copa da Liga de Handebol do Interior, na categoria infantil.

O time masculino enfrentou São João da Boa Vista e com um grande jogo coletivo, venceram a partida por 22 a 17, com gols de Kaiky (7), Taylor (6), João Vitor (4), Lucas Gabriel (3) e Theylor (2). Logo na sequência, disputaram a final contra Jundiaí, mas não conseguiram apresentar o mesmo rendimento, sendo superados no placar por 25 a 13. Os gols de Vargem foram marcados por Lucas Gabriel (4), Theylor (4), Taylor (2), João Vitor (2) e Murilo.

Na categoria infantil masculino, o campeão foi a equipe de Jundiaí, com Vargem em segundo e São João da Boa Vista na terceira colocação.

Feminino

Para encerrar a competição, as meninas de Vargem enfrentaram a equipe de Hortolândia. O jogo foi bastante disputado e Vargem venceu por 15 a 12, ficando também com o vice-campeonato, na classificação final. Os gols de Vargem foram de Kemilly (6), Maria Fernanda (4), Rafaela (2), Giovana, Nicoli e Ludmilla.

O vencedor do torneio feminino na categoria infantil foi o time de Jundiaí, seguido por Vargem e com Campo Limpo Paulista em terceiro lugar.

Desempenho

Juliano Garcia, treinador das equipes, elogiou o empenho dos atletas no torneio. “Parabéns às nossas meninas e aos nossos meninos pela dedicação e empenho durante a competição. Enfrentamos grandes e tradicionais escolas de handebol do interior de São Paulo e saímos vice-campeões. Ainda temos muito a evoluir e crescer e vamos lutar a cada dia por conquistas cada vez maiores representando nossa cidade”, afirmou.