Barreira de proteção é instalada em curva perigosa de estrada

Medida busca prevenir novos acidentes entre Itobi e Vargem em trecho que já registrou ocorrências com vítimas

Com o objetivo de aumentar a segurança viária e reduzir o risco de acidentes em pontos críticos, a administração municipal de Itobi concluiu, neste mês, a instalação de um guard rail na estrada vicinal que liga o município à cidade de Vargem. A intervenção foi realizada especificamente na curva próxima ao açude, um trecho conhecido pela sua periculosidade e histórico de acidentes, o mais recente deles envolvendo quatro vítimas.

A instalação da barreira metálica atende a uma demanda antiga de moradores e motoristas que trafegam regularmente pelo local. A curva, por sua geografia acentuada e visibilidade limitada, exigia atenção redobrada dos condutores, especialmente em dias de chuva ou baixa luminosidade. A ausência de elementos de contenção aumentava os riscos de saída de pista, o que justificou a adoção da medida pela gestão municipal.

De acordo com o prefeito Maranata, responsável pela condução da obra, a iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à melhoria da infraestrutura viária do município. “A segurança da população está entre as nossas principais prioridades. Sabemos da importância dessa estrada para o deslocamento cotidiano de moradores da zona rural e de municípios vizinhos, por isso estamos atentos às necessidades e buscando soluções práticas”, afirmou o prefeito.

Além da instalação do guard rail, outras melhorias estão sendo estudadas para a região, incluindo sinalização complementar, manutenção da pavimentação e monitoramento de pontos críticos com maior incidência de acidentes. A administração municipal também informou que pretende expandir esse tipo de intervenção para outras vias vicinais de Itobi que apresentem condições semelhantes de risco.

A estrada vicinal Itobi–Vargem é uma das principais ligações da cidade com a região, utilizada tanto por veículos de passeio quanto por produtores rurais, transporte escolar e caminhões de pequeno porte. A expectativa é que a nova estrutura proporcione mais tranquilidade aos usuários da via, ao mesmo tempo em que reduz a ocorrência de acidentes em um ponto já marcado por registros preocupantes.

A ação reforça o compromisso da gestão com políticas públicas voltadas à segurança no trânsito, destacando a importância de intervenções preventivas em infraestrutura como forma de proteger vidas e garantir mobilidade com responsabilidade.