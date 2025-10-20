Curso gratuito de meios digitais para empreendedores

O Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho da Prefeitura Municipal, em parceria com o Sebrae e a Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul, iniciou as inscrições para a capacitação gratuita Faça Digital, voltada a empreendedores.

Durante a formação, os participantes aprenderão, na prática, como utilizar ferramentas digitais para alavancar seus negócios.

No dia 27 de outubro, será abordado a ferramenta WhatsApp para Negócios. No dia 28, o curso será Fotos e Vídeos para Negócios. Já no dia 29, o tema é Google para Negócios e no dia 30, Instagram para Negócios.

As aulas são das 18h30 às 22h30, na ACI, que fica à Rua São Jorge, 90, na Vila Santana. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo WhatsApp (19) 98382-4963. As vagas são limitadas.