Psicóloga de Vargem lança livro Feitas de Coragem

A psicóloga e palestrante Cleide de Souza lança na sexta-feira, dia 24, seu livro “Feitas de Coragem”, escrito em parceria com outras autoras. O livro é um projeto de coautoria onde são contadas histórias de mulheres que não pararam, fala da força de mulheres reais que transformaram desafios em conquistas, histórias inspiradoras de superação, coragem e resiliência.

À Gazeta de Vargem Grande, Cleide comentou sobre a obra. “A ideia do livro nasceu há muito tempo no meu coração. Como leitora assídua, sempre sonhei em escrever e quis que esse projeto reunisse histórias reais de mulheres incríveis, únicas e transformadoras”, disse. “Mais do que uma leitura, este livro é um espelho de alma, um convite para cada mulher se reconhecer, se inspirar e reescrever o próprio destino”, afirmou.

O livro Feitas de Coragem pode ser adquirido na página da Editora Uiclap pelo link: https://uiclap.bio/Cleidedesouzaescritora