ETEC promoveu a 17ª Feira Cultural e Tecnológica

A Gazeta de Vargem Grande esteve na Escola Técnica Estadual (ETEC) de Vargem Grande do Sul nesta sexta-feira, 17 de outubro, e acompanhou de perto a realização da 17ª edição da Feira Cultural e Tecnológica da unidade. Com o tema “Aprender, compartilhar e construir o amanhã”, o evento transformou a escola em um verdadeiro espaço de experimentação, criatividade e conhecimento compartilhado entre alunos, professores e a comunidade.

Durante todo o dia, a feira reuniu visitantes em três períodos distintos, das 8h às 12h, das 13h às 16h e das 19h às 22h, oferecendo uma ampla programação com exposições de projetos técnicos, científicos e culturais elaborados pelos estudantes dos diversos cursos oferecidos pela instituição. A entrada foi gratuita, condicionada à doação de 1 kg de alimento não perecível, iniciativa que também teve caráter solidário.

A proposta da feira foi mais do que apresentar resultados: buscou, sobretudo, valorizar o processo de aprendizagem, incentivar o trabalho em equipe e promover a interdisciplinaridade. Segundo os organizadores, o evento teve como objetivo principal ampliar o repertório acadêmico e pessoal dos alunos, ao mesmo tempo em que proporcionava aos visitantes uma experiência educativa e interativa.

Ao caminhar pelos corredores e salas da ETEC, o público pôde conhecer uma diversidade de projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo. As atividades apresentadas refletiram o comprometimento dos estudantes com temas relevantes para a sociedade, como sustentabilidade, tecnologia, saúde, cultura e inovação. Em cada espaço, os jovens explicavam com entusiasmo os conceitos e métodos aplicados em suas produções, demonstrando domínio dos conteúdos e envolvimento com os trabalhos.

Além da exposição, a organização reforçou a necessidade de inscrição prévia no site oficial da escola (etecvgs.cps.sp.gov.br) devido ao número limitado de vagas. Para garantir a segurança e controle de acesso, também foi exigida a apresentação de documento de identificação com foto na entrada do evento.

A direção da ETEC convidou a toda a população para prestigiar a feira, destacando a importância da participação da comunidade escolar em iniciativas que valorizam a educação técnica e pública de qualidade. O evento foi mais uma demonstração do papel transformador que a escola exerce na vida dos alunos e no desenvolvimento social local.

A Gazeta de Vargem Grande acompanhou os trabalhos e constatou o sucesso da feira, que mais uma vez cumpriu seu papel de integrar escola e sociedade por meio da valorização do conhecimento, da troca de experiências e da formação de cidadãos mais conscientes e preparados para os desafios do futuro.

Fotos: Reportagem