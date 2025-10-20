Terreno com lixo e entulho gera críticas na Santa Terezinha

Um terreno localizado na esquina da Rua das Oliveiras com a Rua Santa Lúcia, na Vila Santa Terezinha, tem se tornado motivo de constante transtorno para os moradores da região. Os moradores apontam que o espaço, que segundo eles pertence à prefeitura, está abandonado e vem acumulando lixo, entulho e sujeira, tornando-se foco de insetos e animais peçonhentos.

As moradoras Guiomar Martins Benini e Rosângela de Oliveira relataram à Gazeta de Vargem Grande que a situação se arrasta há anos, mesmo após inúmeras reclamações e contatos com representantes da municipalidade. “Os vereadores já foram informados, o ex-prefeito Amarildo também sabia da situação, mas até agora nada foi feito. O terreno continua ali, servindo de depósito de lixo para quem quiser jogar”, lamentou Rosângela.

Além do lixo, outro problema relatado é a ausência de serviço regular de varrição de rua. De acordo com Guiomar, a limpeza do espaço muitas vezes fica a cargo de moradoras vizinhas, que, por iniciativa própria, tentam minimizar os impactos do abandono. Em um desses momentos, uma funcionária da própria Prefeitura, ao presenciar Guiomar recolhendo lixo com as mãos, ofereceu-lhe um par de luvas como forma de proteção.

Apesar de equipes da Prefeitura realizarem a limpeza do terreno às sextas-feiras, os moradores afirmam que o problema se repete semanalmente. Isso porque o espaço segue sem destinação definida e como não está murado, tornou-se ponto constante de descarte irregular. Moradores se queixaram à Gazeta, observando que essa situação coloca a segurança da vizinhança em risco, em especial de crianças que vivem próximas.

Soluções

Mais do que a manutenção e limpeza do terreno, os moradores cobram uma solução definitiva para a área. Dona Guiomar defende que o local seja transformado em um espaço de convivência. “Poderiam fazer uma praça com equipamentos de academia ao ar livre, árvores e iluminação. Seria um benefício para todo o bairro”, sugeriu. Rosângela complementa a ideia, propondo ainda a instalação de brinquedos infantis. “Nem sempre a gente pode levar as crianças no bosque, por exemplo. Se tivesse algo aqui, nossas crianças seriam muito felizes e não correriam riscos brincando na rua”, afirma.

A Gazeta de Vargem Grande entrou em contato com a prefeitura pedindo informações sobre o problema apontado pelas moradoras e sobre a destinação do local, mas até a conclusão da reportagem, não havia recebido um retorno.