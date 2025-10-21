Classificados

Últimos artigos
Editorial: Audiência pública e participação
Na última quinta-feira, 16 de outubro, a Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul realizou uma audiência pública para debater a Lei Orçamentária Anual, que prevê receitas e estima despesas para 2026. E muitas pessoas compareceram para acompanhar a...
Debate sobre orçamento contou com bom público
A audiência pública realizada pela Câmara Municipal na noite da quinta-feira, dia 16 de outubro, para debater a Lei Orgânica Anual (LOA), contou com a galeria repleta de membros da comunidade e representantes de entidades assistenciais de Vargem Grande...