Itobi capacita mulheres do PROIN com curso de panificação

Em uma iniciativa voltada à valorização do trabalho feminino e à promoção da inclusão social, o Departamento de Assistência Social de Itobi, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) de Rio Pardo, realizou o curso de panificação destinado às participantes da 24ª fase do Programa de Inclusão (PROIN). A ação, apoiada pela Prefeitura Municipal e pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), tem como principal objetivo oferecer qualificação profissional e fomentar a geração de renda para mulheres do município.

O curso, ministrado nos últimos dias 23 e 24 de outubro, proporcionou às participantes conhecimentos práticos e teóricos sobre técnicas de panificação artesanal, boas práticas de manipulação de alimentos e gestão de pequenos negócios. A proposta vai além da capacitação técnica: busca fortalecer a autonomia feminina e abrir caminhos para que as alunas possam empreender ou ingressar no mercado de trabalho com novas perspectivas.

A diretora da Assistência Social, Vanessa Canato da Silva Gomes, destacou a importância da formação como ferramenta de transformação social. Segundo ela, a iniciativa reflete o compromisso da administração municipal em oferecer oportunidades reais de desenvolvimento pessoal e profissional. “Cada curso que realizamos é pensado para fortalecer a autoestima e garantir que nossas mulheres tenham condições de gerar renda e conquistar independência. O PROIN é um programa que muda vidas, e essa parceria com o SENAR é prova de que investir em capacitação dá resultados concretos”, afirmou.

O prefeito Maranata, por sua vez, reforçou o apoio da Prefeitura Municipal às ações voltadas à promoção social e econômica das famílias itobienses. “Temos trabalhado para que Itobi seja uma cidade de oportunidades. Investir na formação profissional é investir na dignidade das pessoas. O curso de panificação é um exemplo de como o poder público, em conjunto com instituições sérias como o SENAR e o CRAS, pode oferecer ferramentas para que nossos cidadãos construam um futuro melhor”, ressaltou o chefe do Executivo.

Além do apoio logístico e do planejamento minucioso realizados pelo CRAS, a parceria contou com o empenho de profissionais capacitados e de uma estrutura adequada para o aprendizado prático. As alunas encerraram o curso com a produção de diversos tipos de pães e produtos de confeitaria, demonstrando na prática as habilidades adquiridas ao longo das aulas.

A ação faz parte do compromisso contínuo do Departamento de Assistência Social em promover políticas públicas voltadas à inclusão e ao fortalecimento das famílias do município. A diretora Vanessa, frisa que novos cursos serão aplicados, ampliando ainda mais o alcance dessa iniciativa que vem transformando realidades em Itobi.