Curso de Injeção Eletrônica oferece capacitação profissional

Estão abertas as inscrições para o curso “Aprenda a realizar diagnósticos e reparos no sistema de injeção eletrônica de veículos leves”, uma oportunidade gratuita voltada à qualificação de profissionais da área automotiva.

A capacitação é resultado de uma parceria entre o Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho da prefeitura de Vargem Grande do Sul, Senai e Sebrae, e tem como foco ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho, além de incentivar o fortalecimento econômico local.

O curso será ministrado de 18 de novembro a 16 de dezembro, com aulas presenciais de terça a quinta-feira, das 8h às 12h, na Rua São Brás, 200, Vila Santa Terezinha, Vargem Grande do Sul.

Os interessados devem efetuar a inscrição presencialmente no Poupatempo, apresentando os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Para participar, é necessário ter 18 anos completos e ensino fundamental concluído.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3634-4200.