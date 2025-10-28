Moradores tomam a iniciativa e arborizam áreas de Vargem

Em Vargem Grande do Sul, o cuidado com o meio ambiente tem sido colocado em prática por cidadãos que, por conta própria, têm se dedicado ao plantio de árvores e à recuperação de áreas verdes no município. Essas ações ganharam reconhecimento de vizinhos e muitas áreas já estão repletas de árvores. São iniciativas individuais que mostram que a conscientização ambiental e o compromisso com a natureza estão presentes e são passados de geração em geração.

Recentemente, a Gazeta de Vargem Grande noticiou o empenho do empresário Libânio Coracini nesse sentido. Há ainda exemplos em áreas no Jardim Paraíso II, no entorno da Mina do Zecão, nas avenidas Hermeti Piochi de Oliveira e na Manoel Gomes Casaca e na zona rural, no entorno de nascentes, como na propriedade de Humberto Locozelli, que também foi objeto de reportagem do jornal. Nesta semana, a reportagem da Gazeta traz outros dois bons exemplos nesse sentido, um na zona rural e outro, em área urbana.

No sítio da família, o arquiteto Luís Henrique Galbier decidiu unir trabalho, lazer e educação ambiental. Após a construção de um lago no local, ele iniciou o plantio de árvores ao redor da área e já soma 41 jabuticabeiras plantadas. O momento mais especial, porém, veio ao lado do sobrinho Brayan, de apenas três anos, que plantou com o tio, sua primeira árvore com entusiasmo. “Ele passou a noite ansioso e acordou agitado porque sabia que hoje iria aprender a plantar uma árvore”, contou Luís.

O arquiteto acredita que experiências como essa ajudam a criar laços afetivos com o meio ambiente e a desenvolver, nas crianças, a percepção de que cuidar da natureza é também cuidar do futuro. “Achei legal e importante fazermos essa divulgação, já que o Serginho da Farmácia está buscando uma lei de incentivo e obrigação para que cada cidadão plante árvores nas calçadas da cidade”, destacou o arquiteto, referindo-se ao projeto que está em estudo junto ao vereador e também a prefeitura municipal para depois tramitar na Câmara Municipal e que pretende estimular o plantio urbano como política pública.

Do outro lado de Vargem, já na área urbana, na divisa entre os bairros São Joaquim e Jardim Itália, o comerciante José Sebastião de Oliveira, mais conhecido como Tião das Embalagens, também tem feito sua parte. Aos 52 anos, é casado com Keila Eva da Silva de Oliveira e pai de três filhos, Eduarda, José Hugo e Alice. Tião adotou uma área verde em frente ao terreno que adquiriu no Jardim Itália. “Quando lotearam o bairro, era só mato. Mas sempre gostei de mexer com a terra, e a intenção foi me ocupar com algo que eu gostasse”, contou.

Mesmo sem uma legislação vigente na época para a adoção oficial de áreas verdes, Tião começou o plantio. Hoje, o espaço conta com cerca de 90 árvores, entre espécies frutíferas e de preservação. “Acredito que fui pioneiro e ajudei a despertar a ideia de que a população pode e deve se responsabilizar pela preservação ambiental”, observou.

A área verde virou um orgulho pessoal e símbolo de persistência. “É lindo durante aquelas tardes chuvosas, poder contemplar o pequeno bosque. Vai se tornar meu legado. Valeu muito essa iniciativa”, declarou. E reforçou a importância de sua escolha: “Mesmo sozinho, acredito que minha atitude pode servir de exemplo. Algum dia, alguém vai querer fazer igual. Não existe coisa melhor pra envelhecer do que mexer com a terra. A conexão com a criação é maravilhosa”, disse o empresário.

Fotos: Arquivo Pessoal