Vereador cobra a troca de lâmpadas queimadas na cidade

O vereador Paulo César Costa, conhecido como Paulinho da Prefeitura (Podemos), voltou a cobrar, durante a sessão da Câmara Municipal realizada no último dia 20, a agilidade na troca de lâmpadas queimadas em diversos pontos da cidade.

O parlamentar ressalta que a responsabilidade pela iluminação pública é diretamente da Prefeitura, que administra o serviço de forma municipalizada. Segundo o vereador, a justificativa recorrente por parte da assessoria do prefeito, quando questionada sobre a demora, é que as lâmpadas estariam em processo de cotação em licitação ou sendo enviadas para a empresa responsável pela manutenção, uma vez que ainda se encontram dentro do período de garantia.

Paulinho argumenta que a gestão municipal deveria manter um estoque estratégico de lâmpadas para garantir a substituição rápida, assim que os problemas são identificados. Essa prática, de acordo com o vereador, seria fundamental para assegurar a continuidade e a eficiência do serviço de iluminação pública.

Ele exemplifica a situação com o Viaduto Miguel Maaz que conecta o Jardim Paulista à Vila Santana, um local de grande circulação de pedestres, especialmente jovens que retornam da escola durante a noite. A falta de iluminação adequada nesse trecho específico tem gerado preocupação entre os moradores e usuários do espaço. O vereador disse que a falta de iluminação em áreas de grande fluxo pode aumentar a sensação de insegurança e expor os cidadãos a riscos.