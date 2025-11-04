Café de Grama é destaque em concurso

O 5º Concurso Terroir da Região Vulcânica, evento que reconhece os melhores cafésbro especiais da região, realizou a cerimônia de entrega das premiações no último dia 18 de outubro, durante a 1ª Festa do Café de Poços de Caldas. Produtores de São Sebastião da Grama participaram do concurso e tiveram um bom desempenho no evento.

Ao todo, o município conquistou 11 das 30 premiações nas categorias Fermentado, Cereja Descascado e Natural no concurso, promovido pela Associação da Região Vulcânica. O objetivo da premiação é valorizar o terroir, ou seja, as características únicas de solo, clima e altitude, que influenciam diretamente o sabor e a qualidade do café. As amostras são avaliadas por um painel de especialistas que consideram critérios como aroma, acidez, doçura, corpo e equilíbrio da bebida.

Premiados

Entre os produtores gramenses premiados na categoria Fermentado está Arnaldo Alves Vieira, que ficou com o primeiro lugar. Outro produtor da cidade, Homero Teixeira de Macedo Junior, conquistou a segunda colocação. Na mesma categoria, o 5º lugar foi ocupado pelo gramense Alexandre Magno Marcherri Belchior Ribeiro e em 7º lugar: Ângela Beatriz Cerri Massini.

Pela categoria Cereja Descascado, o 1º lugar foi ocupado pelo produtor de São Sebastião da Grama, Alexandre Magno Marcherri Belchior Ribeiro, com Homero Teixeira de Macedo Junior, em terceiro lugar, Antônio Gabriel Taramelli na quarta colocação, Arnaldo Alves Vieira, em oitavo e Orlando de Souza Dias, na 10ª posição.

Já pela categoria Natural, os gramenses com a melhor posição foram Arnaldo Alves Vieira, que ocupou a sexta colocação e Ângela Beatriz Cerri Massini, na sétima posição.

Região Vulcânica

A Associação dos Produtores de Café da Região Vulcânica é a detentora da marca coletiva da Região Vulcânica, que abrange 12 municípios na divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, sendo Águas da Prata, Andradas, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caconde, Caldas, Campestre, Divinolândia, Ibitiura de Minas, Poços de Caldas e São Sebastião da Grama.