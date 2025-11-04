Classificados

Últimos artigos
3º Encontro de Formação Continuada foi realizado em outubro
A Creche Municipal “Geraldo Cara Rinaldi” realizou no início do mês de outubro o terceiro e último encontro 2025 de formação continuada para os profissionais das creches de Vargem Grande do Sul, como parte do programa Ilumina em Rede,...
Fisioterapeutas e profissionais de terapia ocupacional são homenageados
A Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul realizou, no dia 29 de outubro de 2025, uma cerimônia solene em comemoração aos 50 anos da Lei Federal nº 6.316/1975, que criou o Sistema COFFITO/CREFITO, e para celebrar a instituição...
Documentário Yanuni é premiado na Mostra Internacional de Cinema
Produção, que trata da luta dos direitos indígenas, tem a vargengrandense Fernanda Ligabue na equipeFotos: Arquivo Pessoal/DivulgaçãoA luta ancestral pelos direitos dos povos indígenas e a história de Juma Xipaia, líder indígena na região do Médio Xingu, na Amazônia...