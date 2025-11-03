Torresmo de Carlão é destaque no programa Mais Você

Reconhecimento coloca São Sebastião da Grama no mapa gastronômico do Estado e reforça o potencial turístico da região

Na última sexta-feira, 24 de outubro, o tradicional torresmo de Antônio Carlos Ranzani, mais conhecido como Carlão, conquistou os holofotes em rede nacional ao ser apresentado no programa Mais Você, comandado por Ana Maria Braga, na TV Globo. O quitute, já famoso entre os frequentadores da região de São Sebastião da Grama, foi elogiado pela apresentadora e pelos convidados, que destacaram o sabor e a crocância do “Torresmo do Carlão”.

A participação de Carlão no programa foi resultado de uma indicação do renomado chef de cozinha Jefferson Rueda de São José do Rio Pardo, dono da renomada Casa do Porco em São Paulo e amigo pessoal e admirador do trabalho do cozinheiro gramense. Rueda, conhecido por valorizar a gastronomia regional e os sabores tradicionais do interior paulista, costuma visitar São Sebastião da Grama e faz questão de prestigiar o torresmo de Carlão sempre que está na cidade. “O Carlão faz parte da minha família, é minha inspiração”, disse Rueda em seus posts.

O destaque no Mais Você representa mais do que o reconhecimento individual de um produtor local: é também um marco para o turismo gastronômico de São Sebastião da Grama. Conhecida pelos cafés premiados e pelas paisagens típicas da Serra da Mantiqueira, a cidade tem se consolidada como um destino que alia tradição, hospitalidade e sabor. O sucesso do “Torresmo do Carlão” reforça essa identidade e valoriza as raízes culinárias da região, que preserva receitas passadas de geração em geração.

Com o aumento da visibilidade proporcionado pela aparição em rede nacional, a expectativa é de que São Sebastião da Grama receba ainda mais visitantes interessados em conhecer a gastronomia local. Para Carlão, o reconhecimento é motivo de orgulho e de incentivo para continuar aprimorando o trabalho que há anos conquista moradores e turistas.

“Fazer o torresmo é uma arte que aprendi com a família, e poder mostrar isso para o Brasil inteiro é uma alegria enorme”, disse o cozinheiro após a exibição do programa. A participação no Mais Você sela, assim, um momento especial tanto para o cozinheiro quanto para a cidade, que vê na valorização de seus sabores uma forma de fortalecer sua cultura e sua economia.