Ex-prefeito Amarildo também comentou sobre a dívida contraída

O ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), atual diretor de Planejamento junto à administração do prefeito Celso Ribeiro, também respondeu a várias perguntas formuladas pela Gazeta de Vargem Grande envolvendo a atual situação financeira porque passa a prefeitura municipal.

Segundo Amarildo, a prefeitura de Vargem passa uma situação difícil como a grande maioria das prefeituras do Brasil, com a queda da arrecadação de impostos importantes como FPM, ICMS, IPVA, que comprometem a capacidade de investimento. Explicou que a prefeitura também tem a amortização das operações de crédito feitas para os investimentos em diversas áreas atendendo a população e que a atual administração fez o decreto da contenção de gastos, visando a equalização financeira até o final do ano.

Ao ser perguntado sobre quando era prefeito, o que o teria levado a contrair os empréstimos, Amarildo respondeu que o município de Vargem tem poucos recursos para investimentos. “Buscamos sempre a destinação de emendas parlamentares através de deputados federais e estaduais e junto ao governo; mas são necessários outros meios para que a cidade avance em sua infraestrutura. As operações de crédito feitas foram destinadas a investimentos para a melhoria da estrutura e serviços para nossa população”, respondeu o ex-prefeito.

O jornal ainda indagou se foram feitos estudos da capacidade de pagamento do SAE ou da prefeitura municipal quanto aos financiamentos realizados e o ex-prefeito afirmou que para todos os financiamentos são realizados estudos pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), em Brasília, que analisa se a prefeitura tem condições econômicas e financeiras de honrar os compromissos a curto, médio ou longo prazo. “Essa análise é solicitada pelos agentes financeiros à Secretaria do Tesouro Nacional. As operações de crédito também passam pela aprovação da Câmara Municipal”, explicou o ex-prefeito.

Os retornos esperados sobre os investimentos feitos no SAE ainda durante sua gestão, foram questionados pelo jornal e Amarildo respondeu que os resultados já estão sendo apresentados. “A troca da tubulação tirou o desperdício de água que havia devido ao encanamento antigo, como foi acompanhado. Foram trocadas as tubulações do Centro e da Vila Santana trazendo resultados com economia já que não há desperdício de água. E vai continuar trazendo resultados positivos a médio prazo. O investimento na estrutura do SAE visa deixar Vargem Grande do Sul com uma capacidade hídrica cada vez melhor para o atendimento da nossa população através da nossa autarquia”, frisou Amarildo que governou Vargem até o final de 2024.

Reservatórios

Outro assunto polêmico questionado pelo jornal e que o ex-prefeito fez questão de responder, foi como ele via a situação da construção das bases dos reservatórios de água na sua administração e estão sendo alvos de questionamentos depois que os reservatórios do Jd. Santa Marta e o da Vila Santa Terezinha inclinaram-se. Amarildo explicou que para a realização das obras foram contratadas empresas especializadas e diante do problema, a prefeitura está tomando todas medidas cabíveis dentro da lei para apurar a responsabilidade. Também estão sendo realizados esforços para a estrutura adequada conforme projeto, visando colocar os reservatórios d’água em utilização da população.

“Na sua gestão, a quem caberia fazer a fiscalização da construção das bases de sustentação dos referidos reservatórios que serão demolidos devido à falta de estacas de sustentação?”, perguntou o jornal ao atual diretor de Planejamento da prefeitura, que respondeu que cada contrato expedido possuiu os gestores e fiscais.

Como estariam as tratativas em relação às questões financeiras que passa atualmente a prefeitura, com o prefeito Celso Ribeiro, foi outra pergunta respondida. “O prefeito Celso Ribeiro é o gestor da prefeitura e como diretor de Planejamento colaboramos para os estudos e análises em busca de recursos, projetos, parcerias visando o avanço do município”, afirmou Amarildo.

Também foi indagado pelo jornal quais as saídas que ele via para a atual situação financeira da prefeitura, dado sua experiência como gestor público municipal por três vezes e o ex-prefeito respondeu que as providências de gestão como a contenção de gastos e outros ajustes já estão sendo tomadas. “Além disso, a busca de recursos e parcerias como estamos fazendo é outra medida importante para ajudar a prefeitura a manter seus investimentos”, afirmou.

Com relação às dívidas municipais, o jornal indagou que quando Amarildo assumiu a prefeitura após a gestão do ex-prefeito Celso Itaroti, o SAE também estava deficitário e devendo muito e qual seria a diferença da situação atual em relação ao deficit e dívidas do SAE, com a que ele encontrou quando foi eleito prefeito. Na sua resposta, Amarildo afirmou: “Não há comparações neste sentido. O SAE atualmente tem uma excelente estrutura, está com muitas obras em andamento que visam melhorar o tratamento, o armazenamento, a distribuição de água entre outros setores. Quando em 2017 assumimos, a exemplo de toda a prefeitura, o SAE também estava completamente desestruturado, caixa zerado, dívidas, sem veículos, equipamentos, problemas na Estação de Tratamento de Água, na de Esgoto entre outros, que demonstrava uma situação caótica, de total abandono. Trabalhamos e muito para recuperar a autarquia, investimos na equipe, equipamentos, estrutura, frota, recuperando o SAE, o que possibilitou estudos para investimentos sempre vislumbrando o futuro crescimento da cidade”.

Amarildo finalizou a entrevista dizendo: “A diferença é que entregamos o SAE estruturado, com obras concluídas, as Estações de Água e Esgoto em pleno funcionamento e obras em realização que só foi possível devido às operações de crédito realizadas com segurança”.