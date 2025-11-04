Clube da caminhada: uma ótima ideia para fugir da solidão e deixar de ser sedentário

Prof. Dr. José Alberto Aguilar Cortez

Com certeza uma das maneiras mais práticas e motivadoras para iniciar um programa de caminhadas é organizar grupos ou participar de clubes ou associações que desenvolvem atividades sociais, esportivas e de condicionamento físico. Recentemente tivemos a oportunidade de constatar a força e a disposição de várias associações da terceira idade de bairros da capital na comemoração do Dia Nacional do Exercício, no Parque do Ibirapuera. Mesmo com o tempo chuvoso e frio, dezenas de praticantes regulares de caminhadas usando camisetas e faixas que identificavam seu clube de origem compareceram e participaram de toda programação. Certamente nenhuma daquelas pessoas teria disposição física e psicológica para sair de casa sozinha e caminhar na chuva num domingo de manhã. Somente as atividades em grupo podem resgatar a amizade, o respeito e todos sentimentos que a solidão e o isolamento acabam roubando, de todos nós, na medida que envelhecemos. Os benefícios psicossociológicos proporcionados pelas iniciativas que visam dinamizar a participação do idoso na sociedade estão diretamente vinculados à melhora das condições de saúde. Programa de caminhadas para pessoas com mais de 50 anos, estimulado por um estado norte-americano, provou as vantagens da atividade física regular. Durante 8 anos das, aproximadamente, 8.000 pessoas com 67 anos de idade, em média, que se inscreveram e caminharam, nenhuma teve infarto do miocárdio, parada cardíaca ou qualquer problema cardiovascular. Os expressivos números constatados neste e em outros estudos confirmam a importância e a necessidade de estímulos para iniciativas similares. Com boa vontade e, se possível, com a supervisão de professores de educação física preparados para orientarem a fase de aquecimento e alongamentos para reduzir os riscos de problemas ortopédicos, todos podem organizar o próprio clube da caminhada. O que não podemos é ficar imóveis, envelhecendo sobre a esteira rolante do tempo que não para nunca, temos que caminhar no sentido oposto para não ficar tão longe da juventude e da alegria de viver.