Quando um homem sai à rua

Por
Gazeta
-

Victória Mazzarini

Sangue e luta
Quando um homem sai à rua
para servir,
uma mãe reza em silêncio,
pedindo que o sol volte com ele.

Mas quando um bandido sai à rua,
é o inferno quem desperta,
e o medo veste o corpo da cidade.

O caminho é teu —
livre, como a escolha que te habita.
Mas quando teu livre-arbítrio
atinge o inocente,
teu nome ecoa na escuridão.

Ouvirás o choro da esposa,
o pranto da mãe,
o grito engasgado do órfão.

O inocente é calado,
a esperança é sufocada,
e a sombra cobre o céu
de um país que se diz verde,
mas sangra todos os dias.

Injustiçados e apagados,
perguntamos:
até quando o mal
se alimentará do bem?

De que lado estás —
do homem que se entrega
para proteger o outro,
ou daquele que transforma a vida
em mira e alvo?

