Victória Mazzarini

Sangue e luta

Quando um homem sai à rua

para servir,

uma mãe reza em silêncio,

pedindo que o sol volte com ele.

Mas quando um bandido sai à rua,

é o inferno quem desperta,

e o medo veste o corpo da cidade.

O caminho é teu —

livre, como a escolha que te habita.

Mas quando teu livre-arbítrio

atinge o inocente,

teu nome ecoa na escuridão.

Ouvirás o choro da esposa,

o pranto da mãe,

o grito engasgado do órfão.

O inocente é calado,

a esperança é sufocada,

e a sombra cobre o céu

de um país que se diz verde,

mas sangra todos os dias.

Injustiçados e apagados,

perguntamos:

até quando o mal

se alimentará do bem?

De que lado estás —

do homem que se entrega

para proteger o outro,

ou daquele que transforma a vida

em mira e alvo?