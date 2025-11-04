Victória Mazzarini
Sangue e luta
Quando um homem sai à rua
para servir,
uma mãe reza em silêncio,
pedindo que o sol volte com ele.
Mas quando um bandido sai à rua,
é o inferno quem desperta,
e o medo veste o corpo da cidade.
O caminho é teu —
livre, como a escolha que te habita.
Mas quando teu livre-arbítrio
atinge o inocente,
teu nome ecoa na escuridão.
Ouvirás o choro da esposa,
o pranto da mãe,
o grito engasgado do órfão.
O inocente é calado,
a esperança é sufocada,
e a sombra cobre o céu
de um país que se diz verde,
mas sangra todos os dias.
Injustiçados e apagados,
perguntamos:
até quando o mal
se alimentará do bem?
De que lado estás —
do homem que se entrega
para proteger o outro,
ou daquele que transforma a vida
em mira e alvo?