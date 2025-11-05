Agropecuária Puro da Fazenda vende novilhas para o Senegal

A empresa Agropecuária Puro da Fazenda do empresário vargengrandense André Tiago Prudente, juntamente com sua esposa Daniela Naliati Prudente, acaba de realizar uma venda de 315 novilhas girolandas para o Senegal, país africano localizado na África Ocidental, oficialmente conhecido como República do Senegal, cuja principal religião é o islamismo e tem o clima tropical e seco, próprio para o desenvolvimento do gado leiteiro girolando.

Trabalhando no comércio de compra e venda de leite na região, o empreendedor também produz leite e tem focado ultimamente na compra e venda de gado. André é o criador da marca Leite Puro da Fazenda e dono da revenda de autos Ponto Forte Veículos.

Para a concretização das vendas, esta semana o empresário recebeu para um almoço na propriedade onde está localizada a empresa Agropecuária Puro da Fazenda, em Casa Branca, o Cônsul do Senegal, além de ministros do país africano ligados ao agronegócio e uma veterinária, cuja finalidade é adquirir as matrizes girolandas para melhorar a genética do gado leiteiro do Senegal, que serão doadas aos pequenos produtores senegaleses.

Animado com as perspectivas de mais negócios com os representantes do país africano, André comentou que além deste lote já vendido, está negociando a venda de mais 420 novilhas girolandas. O gado girolando foi desenvolvido no Brasil e desempenha um papel crucial na pecuária leiteira brasileira, com grande capacidade de adaptação e produtividade.

Provavelmente estas qualidades é que atraíram os responsáveis pela melhoria do gado do Senegal. O girolando é um cruzamento entre o gado Holandês, conhecido por sua alta produção de leite, e o gado Gir, que possui excelente adaptação ao clima tropical e resistência a parasitas. O resultado é um animal que alia a produtividade leiteira à resistência e rusticidade, características essenciais para o sucesso da pecuária em regiões de clima quente e instável, como o do Senegal.

O empresário ainda jantou na noite desta quarta-feira, dia 29 de outubro, com o cônsul senegalês no Restaurante Braseiro, momento em que pode avançar nas negociações de mais matrizes girolandas para o país africano.