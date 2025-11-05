Vargem participou de reunião da Amitur

O Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal, representado pela assessora Maria de Lourdes C. C. Dutra e o chefe de equipe Lucas Buzato, participou em São Paulo da reunião da Associação dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo (AMITur).

O encontro, realizado no dia 25 de outubro e administrado pelo presidente da AMITur e conselheiro de Turismo do Estado de São Paulo há 54 anos, Jarbas Favoretto, reuniu gestores e representantes de diversos municípios paulistas para discutir estratégias de ampliação do turismo regional, o fortalecimento dos Conselhos Municipais de Turismo (Comtur) e a eleição da nova diretoria e conselhos da entidade.

Segundo o relatado pelo Executivo, a presença de Vargem Grande do Sul no evento reforça o compromisso do município com o desenvolvimento do setor e com a valorização de suas potencialidades turísticas, especialmente por integrar o grupo de Municípios de Interesse Turístico (MIT) do Estado.

Fotos: Prefeitura Municipal