Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Maria de Fátima Carossi, aos 67 anos de idade, no dia 23 de outubro. Deixou a mãe Terezinha Carossi; os filhos Danilo e Douglas, as noras Raquel e Taís; os netos João Guilherme e Miguel Henrique; os irmãos Antônio e Regina e os sobrinhos Taís e Rafael. Seu sepultamento foi realizado no dia 24 de outubro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Aparecido Alberto do Carmo, no dia 24 de outubro, aos 71 anos de idade. Aparecido residia no Jardim Santa Marta, deixa a esposa Celina de Fátima Barbosa, filhos e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Humico Yokotobi Moro, no dia 25 de outubro, aos 83 anos de idade. Humico residia no Jardim Morumbi, era viúva de Massaro Mori, deixa as filhas Sônia e Silvia, os genros Pedro e André, e os netos Leonardo, Mirela e Luca. Seu sepultamento foi realizado no dia 26, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Osmar de Souza e Silva, no dia 26 de outubro, aos 77 anos de idade. Sr. Osmar residia na Cohab I, deixa o filho Claudinei, a nora Camila, os netos Helena, Gabriel e Laura. Seu sepultamento foi realizado no dia 26, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Cláudio Donizete Fernandes, aos 67 anos de idade, no dia 26 de outubro. Cláudio residia na Vila Santana, deixa os filhos Tiago, Merli e Marcelo, netos, bisneto e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 27, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Donizete de Almeida Novais, Nenzinho como era conhecido, no dia 26 de outubro, aos 59 anos de idade. Donizete residia na Vila Santana, deixa a esposa Luciana Rosa dos Reis, e os filhos Douglas, Danielle, Diego, Daniel e Daiane. Seu sepultamento foi realizado no dia 27, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Hélio Pedro Magarotto, o Tio Hélio, no dia 26 de outubro, aos 78 anos de idade. Hélio residia no Jardim Fortaleza, era viúvo de Doralice de Paula Magarotto, deixa os filhos Valéria, Valquíria, Eliezer, Elizangela e Fabiuce, genros e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 27, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Aristides de Siqueira, no dia 27 de outubro, aos 86 anos de idade. Aristides residia na Cohab I, deixa a esposa Maria Siqueira, os filhos Daniel, Elizangela, Sérgio e Davi, as noras Adriana e Dayse, o genro Marcos, os netos Jéssica, Gabriela, Mirela, Larissa, Maryska, Lívia, Maria Luiza e Pedro, o bisneto Noah e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Sebastião Ferreira, no dia 28 de outubro, aos 74 anos de idade. Sebastião era viúvo de Maria de Lourdes Lima Ferreira, residia no Jardim Primavera, deixa os filhos Estela, João Paulo, João Carlos e Neri Flávia, e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luiz Henrique Batista, o Maguila, no dia 28 de outubro, aos 40 anos de idade. Luiz Henrique residia no Jardim Primavera, deixou o pai Antônio Lopes Cardoso Batista, as irmãs Ana Carolina e Andréia, e os sobrinhos Luiz Felipe e Ana Clara. Seu sepultamento foi realizado no dia 29, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Simone de Oliveira dos Santos em Santo André, São Paulo, no dia 29 de outubro, aos 44 anos de idade. Simone deixa a mãe Nilza Godoy de Oliveira, o padrasto João Batista, o marido Agnaldo Jesus dos Santos, os filhos Victor, Breno e Gabriel, noras, e o irmão Vignaldo. Seu sepultamento foi realizado no dia 30, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Keila Cristina da Silveira Villauba, no dia 30 de outubro, em Vargem Grande do Sul, aos 33 anos de idade. Keila residia no Jardim São Lucas, deixa os pais Sara Regina Sagiorato da Silveira e Elias da Silveira, o marido Jackson Henrique Bogado Villauba, a filha Esther e irmãs. Seu sepultamento foi realizado no dia 31, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Sebastiana Nogueira Borges, no dia 31 de outubro, aos 93 anos de idade. Sebastiana residia na Cohab IV, deixa filhos, netos, bisnetos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 31, no Cemitério Parque das Acácias.

Fotos: Arquivo Pessoal

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimento em Itobi

Faleceu Letícia Cristina da Costa Passos, no dia 29 de outubro, aos 32 anos de idade. Letícia deixa a mãe Adriana da Costa Passos, o marido Rogério Aparecido da Silva, os filhos Victor Hugo e Ryan Lucas e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 30, no Cemitério Municipal de Itobi.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Joaquim Francisco Wincler, conhecido por Neco, no dia 26 de outubro, aos 66 anos de idade. Joaquim deixa a esposa Josefa Sapucaia dos Santos, a filha Ana Carolina dos Santos Wincler, o neto João Miguel e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 27, no Cemitério Municipal de Casa Branca

Faleceu David Martins dos Santos, no dia 23 de outubro, aos 46 anos de idade. David deixa a mãe Celina Martins da Silva, irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu João Alberto Strazza, no dia 31 de outubro, aos 85 anos de idade. João deixou os filhos Marcos, Mara e Márcio, o genro Eduardo, as noras Gabriela e Patrícia e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 31, no Cemitério Municipal de Casa Branca.