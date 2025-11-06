Painel: Em Brasília

Chuva de pedra

A chuva de pedra que caiu nesta sexta-feira, dia 31 de outubro, por volta das 15h, em Vargem Grande do Sul impressionou e assustou alguns moradores da cidade. Além da quantidade de pedras, árvores foram arrancadas, prédios foram inundados e a Escola Benjamin Bastos foi bastante afetada com a intensidade do temporal, tendo de dispensar os seus alunos.

Bombou

A Gazeta de Vargem Grande fez uma grande cobertura da chuva de granizo, colocando fotos e vídeos dos leitores do jornal, com milhares de pessoas acessando as mídias sociais da Gazeta. A responsável pelas mídias digitais do jornal, Sara de Paiva Ligabue trabalhou incansavelmente para poder atender todos os leitores e suas postagens.

Elogiou

O vereador Paulinho da Prefeitura elogiou o diretor do DSUR, Carlos Rabelo de Andrade, o Carlinhos na questão das câmeras de segurança, que segundo o vereador, agora estão funcionando perfeitamente no Cemitério Parque das Acácias. Também sobrou elogio para o prefeito com relação ao tema.

Repercutiu

Teve grande repercussão o artigo do delegado titular Antônio Carlos Pereira Junior envolvendo a recente questão criminal no Rio de Janeiro, que resultaram em mortes de civis e policiais e que foi publicado nas redes sociais da Gazeta. Até o ex-delegado Sebastião Antônio Mayriques que comandou a Delegacia Seccional de São João da Boa Vista parabenizou o colega pelo artigo, que vai publicado na página 7 desta edição.

Em Brasília

Esta semana o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) e o vice Guilherme Nicolau (MDB) estiveram em Brasília no Ministério da Saúde solicitando recursos para o município. Também o diretor de Serviços Urbanos e Rurais, Carlos Rabelo de Andrade, o conhecido Carlinhos do DSUR acompanhou o prefeito e o vice em outras repartições na capital federal, como o Ministério das Cidades. Também visitaram o deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, que tem participado com importantes verbas para a cidade.