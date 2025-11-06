Escoteiros participaram da Campanha Outubro Rosa

Incentivando a adesão à Campanha Outubro Rosa, que promove a conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama, o Grupo 304-Curumins da Mantiqueira, o grupo de escoteiros de Vargem Grande do Sul, realizou uma ação na manhã do último sábado, dia 25.

Na sede da entidade, 16 integrantes do grupo estiveram no ato realizado na sede escoteira, localizada na Represa Eduíno Sbardellini.