Neste sábado, dia 8, tem Dia da Pizza do Rotary

Por
Gazeta
-

O Rotary Club realiza neste sábado, dia 8 de novembro, o Dia da Pizza. O evento solidário tem como objetivo arrecadar fundos para auxiliar o banco ortopédico e as entidades locais.

As pizzas, nos sabores mussarela e calabresa, estão sendo vendidas por R$ 40,00 pelos membros do clube. Os interessados podem entrar em contato com o José Geraldo Ramazotti, administrador da entidade, pelo fone 98295-2882 e na Papelaria Menil na Praça. Washington Luís, 477 – fone 3641-8266.

A retirada das pizzas será na sede do Rotary, à rua Palmeiral, nº 151, na Vila Santana (ao lado da Padaria da Estela), das 10h às 14h.

