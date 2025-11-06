AAMA pede doação para bazares

A presidente da Associação Amigos dos Animais (AAMA) de Vargem Grande do Sul, Evania Coracini, pede para aqueles que puderem, que façam doações de roupas, calçados, móveis e eletrodomésticos para os bazares que a entidade realiza. Com as doações, a AAMA deve fazer um bazar em breve.

A entidade cuida de cerca de 300 animais que estão sob sua responsabilidade e precisa realizar estes bazares para arrecadar recursos, com o objetivo de ajudar com os cuidados aos animais, vacinas, gastos em veterinário e também para a compra de ração.

A AAMA também está precisando de doação de ração e tapete higiênico. Quem puder fazer as doações pode ligar para Evania, pelo telefone (19) 99457-1254.

Na foto a cachorrinha Talita Maria que tem 14 anos