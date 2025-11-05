Comitiva de Vargem prestigia Feira do Empreendedor

O Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho da Prefeitura de Vargem Grande do Sul, em parceria com o Sebrae, participou da Feira do Empreendedor do Sebrae (FE25) em São Paulo, levando 56 empresários da cidade entre os dias 15 e 18 de outubro.

O evento, já em sua 14ª edição, teve como objetivo fomentar o empreendedorismo, com foco na geração de negócios, networking e divulgação de produtos e serviços, além do destaque ao conceito de Inteligência Empreendedora (IE).

A programação foi organizada em sete eixos temáticos: Cidade Empreendedora, Comece seu Negócio, Comportamento Empreendedor, ESG impacto social e ambiental, Gerencie seu Dinheiro, Inovação e Tecnologia, e Marketing e Vendas.

O evento contou com palestras, painéis repletos de informações aos empreendedores, atendimentos, consultorias, rodadas de negócios e diversas oportunidades de networking. Especialistas e empreendedores de diferentes setores compartilharam conhecimento e estratégias, promovendo conexões estratégicas para quem deseja empreender ou expandir seus negócios.

Esta é mais uma oportunidade que o município através de uma parceria sólida com o Sebrae proporciona aos empreendedores da cidade momentos que geram oportunidades de avançar em seus negócios através de novas ideias e troca de informações, muito importantes para o crescimento empresarial.

