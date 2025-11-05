Gente e Fatos

Casamento de Mariana da Silva de Sousa e Luiz Messias dos Santos Graça

Fotos: Estúdio Visualize

Os noivos Mariana da Silva de Sousa – analista de RH e Luiz Messias dos Santos Graça – eletromecânico se casaram no último sábado, dia 25 de outubro, na Igreja Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Mogi Guaçu, em cerimônia celebrada pelo padre Guilherme Aparecido de Lima.

Mariana é filha de Cristiane Macarini da Silva e Marcos Alberto de Sousa, Luiz Messias é filho de Maria Aparecida Borges do Carmo Graça e Valdomiro dos Santos Graça.

Após a cerimônia, os noivos recepcionaram seus convidados na chácara Duas Paineiras em Mogi Guaçu

Fábio Halla Cossi comemora 50 anos

O empresário Fábio Halla Cossi comemorou no dia 22 de outubro, a chegada dos 50 anos. Junto a esposa Luciane, as filhas Maria Eduarda e Maria Fernanda, Fábio recebeu os cumprimentos de seus pais, irmão, cunhadas , cunhado, sobrinhos, da família e dos muitos amigos

Fernanda Ligabue

A documentarista Fernanda de Paiva Ligabue aniversaria nesta terça-feira, dia 4 de novembro. Em viagem de trabalho a Tapajós, Fernanda recebe as mensagens dos pais Fátima e Tadeu, das irmãs Lígia, Helena e Sara, dos sobrinhos Francisco, Pedro e João e demais familiares e amigos

Lucian Lopes

Completando mais um ano de vida nesta terça-feira, dia 4, Lucian Lopes, comemora a nova idade junto a esposa Michele, aos filhos Joaquim e Francisco, seus familiares e amigos

Nicolas Maschietto

Nicolas Maschietto, filho de Carolina de Abreu e Emerson Maschietto, comemorou seus 11 anos, nesta sexta-feira, dia 31 de outubro. Nicolas recebeu os parabéns de sua família, e o abraço dos amigos do 5° ano do colégio Externato

Maria Valentina Sinhá

O casal Joanna Grassi e Rafael Sinhá está nos preparativos para a comemoração do aniversário de 4 anos da filha Maria Valentina, neste domingo, dia 9. Maria Valentina terá ajuda do irmão Luiz Rafael com os presentes