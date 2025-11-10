Defesa Civil participa de oficina de capacitação em Atibaia

A Defesa Civil de Vargem Grande do Sul marcou presença nos dias 4 e 5 de novembro em mais uma edição das oficinas estaduais promovidas pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. O treinamento, realizado no Cine Itá Cultural no centro de Atibaia, reuniu representantes de diversas cidades paulistas em atividades voltadas ao aprimoramento das ações preventivas e de resposta a eventos climáticos extremos.

Durante os dois dias de capacitação, os participantes tiveram acesso a aulas teóricas e práticas sobre temas diretamente relacionados à atuação da Defesa Civil Municipal. Entre os conteúdos abordados, destacaram-se as apresentações “Defesa Civil Alerta”, “Meteorologia”, “Psicologia no Desastre” e “Procedimentos para Limpeza do Pluviômetro”, esta última conduzida pelo sargento Levy. Também foram discutidos os planos OPOV 2025–2026 e PLANCON – Eventos Extremos Para um Dia, que tratam de protocolos de prevenção e enfrentamento a situações de emergência.

As oficinas fazem parte de um programa anual de capacitação promovido pelo Governo do Estado, em parceria com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, e têm como objetivo fortalecer a rede de agentes municipais frente aos desafios impostos pelas mudanças climáticas e pela ocorrência cada vez mais frequente de desastres naturais. Representantes da empresa ISA Energia também participaram, contribuindo com informações técnicas voltadas à gestão de riscos energéticos.

Além do conteúdo técnico, as equipes municipais receberam kits completos de equipamentos de proteção individual e instrumentos de monitoramento, compostos por capacete, bota, jardineira, capa de chuva, pluviômetro manual, luvas de raspa e fita zebrada. O material será utilizado nas ações de campo e nas rotinas de acompanhamento meteorológico desenvolvidas pela Defesa Civil local.

A participação da Defesa Civil de Vargem Grande do Sul reforça o compromisso do município com a capacitação contínua de seus agentes e a melhoria da resposta frente a situações de emergência. Segundo a coordenação local, os conhecimentos adquiridos em Atibaia serão compartilhados com as equipes de apoio e voluntários, fortalecendo a atuação preventiva e comunitária em todo o território municipal.

Fotos: Arquivo Pessoal