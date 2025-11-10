Deputado Baleia Rossi anuncia emenda de R$ 1 milhão para Vargem

Um dos principais políticos do cenário nacional, o deputado federal Baleia Rossi, que também é o presidente nacional do MDB, visitou Vargem Grande do Sul na tarde desta quinta-feira, dia 6 de novembro, juntamente com o deputado estadual Jorge Caruso, do mesmo partido, sendo recepcionados pelo prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), pelo vice Guilherme Nicolau (MDB), pelo presidente da Câmara Maicon Canato (Republicano), demais vereadores e autoridades do município e da região.

Foi uma reunião de expressão regional, com prefeitos e autoridades de várias cidades, onde primeiramente houve uma reunião de trabalho e depois uma confraternização. O evento aconteceu no sítio do prefeito, que fica na estrada de São Roque da Fartura.

Celso Ribeiro saudou os presentes, falou da importância de Baleia Rossi e de Caruso pelo trabalho que fazem na região. Com relação ao presidente nacional do MDB, elogiou as últimas votações do parlamentar sobre questões importantes em Brasília, fazendo alusão à PEC da Blindagem, ou da Bandidagem como ficou conhecida e na qual Baleia Rossi se posicionou contra sua aprovação.

Durante sua fala, o deputado estadual Jorge Caruso, que está no seu sétimo mandato, falou sobre as dificuldades que as prefeituras vêm vivendo devido à falta de investimentos do governo estadual o que, acredita, deve dar uma guinada em breve. “Faltam recursos e estamos trabalhando para fazer a diferença”, afirmou.

Já o deputado Baleia Rossi falou da alegria de estar em Vargem Grande, da longa parceria com o vice Guilherme Nicolau, do mesmo partido e que as políticas que realiza só vão dar resultado, se os políticos locais derem respaldo à suas ações. “Vamos honrar com trabalho, emendas e presença constante”, afirmou. Também fez menção ao ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes que é filiado ao MDB.

Criticou os políticos que fazem uso das redes sociais para aparecerem, muitas vezes criticando, divergindo, falando mal e não estão presentes junto às bases, não tendo compromisso com os municípios e sim com a internet. “Nada melhor que o contato pessoal, como está acontecendo aqui”, disse.

Falou então do projeto transformador do prefeito Celso Ribeiro na criação do Parque Águas do Rio Verde, obra que na sua opinião, será um marco na história de Vargem Grande do Sul. “Assumo o compromisso de ajudar esta obra com R$ 1 milhão, através de uma emenda impositiva, mas vamos trabalhar por mais verbas junto ao Ministério das Cidades e também junto ao governador Tarcísio de Freitas”, afirmou Baleia Rossi.

