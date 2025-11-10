Incentivo às artes no Alexandre Fleming

Mário Poggio

Nos anos “1970”, a professora Beatriz Defácio Payão Corrêa Leite providenciou uma pequena sala, onde alunos entravam pela noite, sob a orientação da mestra e do professor Gregório Pasquini, tal era a motivação.

Importante destacar que o Grêmio Estudantil Cid Oliveira Leite, patrocinou os cavaletes do primeiro curso de desenho, que eram essenciais para o exercício de desenho e pintura.

O sucesso foi tão grande, que muitos alunos projetaram-se no meio artístico e da publicidade, como por exemplo: João Luiz Mutherlle; José Antônio Carvalho Ronchi (“Jack Ronc”), vencedor de prêmios no campo da publicidade e pintor de belas obras; Júlio Cesar Perroni; Luís Carlos Bedin, produtor de magníficos cartazes de propaganda exibidos na Gráfica “A Imprensa”, sobre eventos de nossa cidade; Maria Auxiliadora Avanzi Nunes (“Dôra Avanzi”); Maria de Fátima Della Torre Sproesser, que vendeu várias obras em vernissages promovidas em São Paulo – Capital; Olavo Multini, artista consagrado nos Estados Unidos da América; Sebastião Miranda; e outros.