EMEB Flávio Iared realiza sua primeira Feira Literária

Evento mobilizou alunos, professores e comunidade em uma manhã dedicada à leitura e à valorização da cultura local

Na manhã desta quarta-feira, 5 de novembro, a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Flávio Iared, em Vargem Grande do Sul, realizou a sua primeira Feira Literária. O evento, aberto à comunidade, reuniu alunos, professores e familiares em um ambiente voltado à celebração da literatura, da criatividade e do aprendizado.

O projeto teve como principal objetivo incentivar o gosto pela leitura e valorizar a cultura local, criando um espaço de convivência e de descoberta literária. A proposta envolveu diversas atividades ao longo do período da manhã, todas pensadas para despertar o interesse dos estudantes pela literatura e estimular a produção de textos, a apreciação artística e o compartilhamento de experiências entre a escola e a comunidade.

De acordo com a equipe organizadora, a feira representou um importante passo para fortalecer o vínculo entre o ensino e as práticas culturais do município. Professores e alunos trabalharam juntos na preparação das apresentações, exposições e dinâmicas que compuseram o evento, transformando as salas de aula e corredores da escola em espaços de leitura, arte e expressão.

Além de proporcionar momentos de integração, a iniciativa também buscou mostrar que o incentivo à leitura pode ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento pessoal e social. Ao aproximar a literatura do cotidiano dos estudantes, a feira literária reafirmou o papel da escola como promotora de cultura e de formação cidadã.

Com a boa recepção da comunidade, a direção da EMEB Flávio Iared avalia a realização da feira como um sucesso e já planeja novas edições, consolidando o evento como parte do calendário escolar e cultural de Vargem Grande do Sul.