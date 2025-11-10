Nenhuma chapa se inscreveu para o Hospital de Caridade

A data limite para inscrições de chapas com a finalidade de eleger uma nova Mesa Diretora do Hospital de Caridade era na segunda-feira, dia 3 de novembro, até às 18h. Havia uma possibilidade de que fosse formada uma chapa para dirigir a principal entidade de saúde da cidade, conforme entrevista de uma pessoa que compunha um grupo da sociedade civil e afirmou ao jornal na edição que circulou na semana passada, que havia sido formado um colegiado de pessoas que poderia formar a nova Mesa Diretora, mas isso acabou não acontecendo.

Segundo esta pessoa, que solicitou ao jornal que preservasse seu nome, não houve tempo hábil para a montagem da chapa e também eles estariam aguardando um retorno e respaldo do poder público municipal. O atual interventor do Hospital, José Geraldo Ramazotti confirmou que nenhuma chapa se inscreveu, portanto, a entidade continua sob intervenção da prefeitura municipal até que novas eleições sejam realizadas.

A prefeitura foi procurada na semana passada e em nota ao jornal, disse que o Executivo recebia com alegria a informação de que estava se formando um grupo para uma futura Mesa Diretora do Hospital, depois de alguns anos sob intervenção da Prefeitura Municipal. Ponderou a prefeitura que o grupo em formação, junto de entidades do município, poderia colaborar com soluções para o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, que sofre escassez de recursos, pois havia entidades dispostas a investir mais recursos no Hospital.

Outro ponto polêmico que a matéria da semana passada trouxe à discussão, foi a Resolução SS nº 13/2024, que trata da situação das entidades sob intervenção para o pagamento dos serviços prestados por hospitais e clínicas. Conforme a Resolução, se a intervenção continuar e o Hospital não tiver um provedor eleito, poderá perder o acesso ao SUS Paulista a partir de 2026, que contribui com uma verba mensal de R$ 150 mil ao Hospital de Caridade.

Sobre esta questão, Ramazotti disse que ainda não tem nada certo, e que o governo de São Paulo está estudando prorrogar o prazo para que quem está sob intervenção, como é o caso do Hospital de Vargem, para que continue recebendo a verba.