Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Maria do Carmo Andrade Peres
Faleceu nesta segunda-feira, dia 10 de novembro, em São Paulo, Maria do Carmo Andrade Peres, aos 95 anos de idade, esposa do jurista Dr. Waldir Troncoso Peres, já falecido, com quem foi casada por 57 anos.
Pertencente a uma das mais tradicionais famílias de Vargem Grande do Sul, deixa os filhos Mônica Andrade Peres Wanderley Cabral, Moacir Andrade Peres e Mauro Andrade Peres, as noras Maria Bernadete Antonialli Peres e Patrícia Tanoue Peres. A filha Mônica é viúva de Nícolas Wanderley Cabral.
Maria do Carmo deixa também as netas Luiza e Júlia e demais familiares.
Seu sepultamento foi realizado na terça-feira, dia 11, no Cemitério da Saudade em Vargem Grande do Sul, onde também está enterrado dr. Waldir.
Faleceu Francisco Dias Nicácio, aos 95 anos de idade, no dia 7 de novembro. Residia na Vila Santana; deixou a esposa Joana Marcondes Cunha Nicácio; as filhas Isaura, Fátima, Renata e Roberta; e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Anísio Osório da Fonseca, conhecido por Loira funileiro, aos 83 anos de idade, no dia 9 de novembro. Deixou a esposa Ana Maria; os filhos Gisele, Gilson Gustavo e Germano; genro; noras e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Maria José de Carvalho, conhecida por Zezé, aos 69 anos de idade, no dia 9 de novembro. Residia no Jardim São José; deixou o marido Sebastião Leite e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu o professor Leonardo de Souza Alves, aos 39 anos de idade, no dia 10 de novembro. Leonardo trabalhou na Academia Movimento e Forma em Vargem Grande, deixou os pais Marilda de Fátima Souza Alves e Paulo Roberto de Andrade, os irmãos Thaiz e Fabrício, o cunhado Rodrigo. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Rosângela de Fátima Oliveira, conhecida por Rô, aos 62 anos de idade, no dia 10 de novembro. Residia no Jardim São José; deixou o marido José Carlos Dias; os filhos Euler, Elias e Sarah; enteados; noras e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Hizuru Hirata, conhecida por Célia, aos 69 anos de idade, no dia 10 de novembro. Residia no Centro; deixou os filhos Márcio, Kendy e Rony; e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Onédia Costa de Salles, conhecida por Nédia, aos 87 anos de idade, no dia 11 de novembro. Residia no Jardim Paulista; era viúva de Aparecido José de Salles; deixou os filhos Luís Carlos, Sebastião, Rita e José Donizete; noras; genro; netos; bisnetos e tataraneto. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Jamil Aparecido Passoni, conhecido por Babalu, aos 57 anos de idade, no dia 12 de novembro. Residia na Vila Santa Terezinha; deixa a filha Mariana e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério da Saudade.
Faleceu José Luiz Gazzola, aos 72 anos de idade, no dia 12 de novembro. Residia no Jardim Paulista; viúvo; deixa as filhas Suzeli, Solange e Juliana; genros; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Luzia Augusta Nogueira, aos 85 anos de idade, no dia 12 de novembro. Residia no Jardim São Joaquim; deixou o marido Luiz Antônio Azarias; os filhos Luiz Fernando, Luiz Carlos, Célia e Ana Marli; irmão e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 13, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Ronaldo Israel, aos 54 anos de idade, no dia 13 de novembro. Residia no Jardim Paulista; deixou a mãe Romilda Franco Israel; os filhos Braian e Mateus; e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Márcio Aparecido Santiago, conhecido por Tetinha, aos 53 anos de idade, no dia 13 de novembro. Residia no Jardim Canaã; deixou a esposa Tatiane Pereira Santiago; os filhos Enzo Gabriel, Nicoli, Micaeli e Márcio; irmãos e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério da Saudade.
Fotos: Arquivo Pessoal
Falecimentos em São Sebastião da Grama
Faleceu Ana Cecilia Machado, aos 56 anos de idade, no dia 12 de novembro. Deixou o marido Luís Mathias. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.
Faleceu Valdecir da Silva, aos 52 anos de idade, no dia 11 de novembro. Seu sepultamento foi realizado no dia 12 de novembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.
Fotos: Arquivo Pessoal
Falecimentos em Casa Branca
Faleceu Maria Helena Damião Pires, aos 84 anos de idade, no dia 31 de outubro. Deixou os filhos Marco Antônio e Elen; era também mãe de Marcelo – já falecido; deixou a nora Adriana; o genro Maurício e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Aparecida Alves Mello de Jesus, conhecida por Dinha, aos 90 anos de idade, no dia 3 de novembro. Deixou os filhos Horácio e Silvana; era mãe de Paulo – já falecido; deixou as noras Simone e Meire; e os netos Kauê, Beatriz, Sofia, Thaís e Thiago. Seu sepultamento foi realizado no dia 4, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Acácio Perin, aos 69 anos de idade, no dia 7 de novembro. Deixou a esposa Luzia, os filhos Rodrigo e Robson; a nora Elisandra e os netos Pyetro e Helena. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Licinius Eliseu Moreira, aos 57 anos de idade, no dia 8 de novembro. Deixou a esposa Adriana Garcia Moreira; a filha Nicole Garcia Moreira e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 9, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Francisco José Bulhões, aos 88 anos de idade, no dia 9 de novembro. Deixou os filhos Izabel, Regina, Juliana e Simone; era pai também de Júlio e Jorge – já falecidos; deixou netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 9, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Ana Paula Ricci Goularte, aos 37 anos de idade, no dia 9 de novembro. Deixou os pais Sônia Regina e José Carlos; e o filho Lucas Goularte. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Geni de Oliveira Mazieiro, aos 94 anos de idade, no dia 10 de novembro. Viúva de Furtuozo Izidoro Mazieiro; deixa os filhos Silvana, Eva, Maria, Edmilson, Edvan, Edilson, José e Edenilson; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Fotos: Arquivo Pessoal
