Antiga fábrica de bebidas

Mário Poggio

Quando passamos pelo cruzamento das ruas do Comércio e São Pedro e admiramos o imponente sobrado, onde hoje funcionam lojas de comércio e escritórios, não imaginamos que o local já abrigou indústria de bebidas.

O senhor Domenico Belloni, bisavô do Gersinho Beloni, com seu espírito empreendedor montou fábrica de cerveja que funcionou por muitos anos.

Porém, com as consequências da guerra mundial e as incertezas da economia, teve que encerrar as atividades.

Mas, persistente recomeçou com a produção de saboroso licor que fez sucesso em nossa terra e região.

Ainda, cumpre lembrar que foi um dos fundadores da Sociedade Beneficente Brasileira – SBB.

Posto isto, é a pressente para recordar de mais um grande vargengrandense que engrandeceu a nossa terra.