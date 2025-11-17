EMEB Prof. Henrique de Brito realiza Feira Literária

A Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Professor Henrique de Brito Novaes, realizou com grande sucesso a sua primeira Feira Literária, um evento que envolveu alunos, professores e familiares em um dia inteiro de atividades dedicadas à leitura, à imaginação e à valorização da cultura local.

Realizada na última sexta-feira, 7 de novembro, a feira contou com uma programação diversificada que encantou a comunidade escolar. As crianças apresentaram trabalhos inspirados em clássicos da literatura infantil, como Branca de Neve e os Sete Anões e Os Três Porquinhos, além de desenvolverem atividades que enfatizaram elementos da cultura vargengrandense. Um dos destaques foi o tema do filme Cangaceiros, gravado na cidade, que despertou o interesse dos alunos pelas produções culturais locais.

Durante todo o dia, a escola se transformou em um grande espaço de arte e aprendizado. Corredores e salas de aula ganharam novas cores e significados com exposições, dramatizações e apresentações preparadas pelos estudantes, com o apoio e a orientação dos professores.

Para a diretora Juliana Leandrini Felipe, a feira representou um momento especial de integração entre escola e comunidade. “Nosso objetivo foi incentivar o gosto pela leitura e mostrar que o conhecimento pode ser vivido de forma prazerosa e participativa. Foi um dia muito rico para todos nós”, destacou.

Com a excelente participação dos alunos e o envolvimento das famílias, a EMEB Professor Henrique de Brito Novaes encerrou o evento com sentimento de orgulho e gratidão. A direção já planeja novas atividades que continuem a fortalecer o hábito da leitura e o vínculo entre cultura e educação na escola.

Fotos: Reportagem