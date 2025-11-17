Expovintage traz exibição sobre a tecnologia antes dos celulares

O Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Vargem Grande do Sul realiza a partir da próxima sexta-feira, dia 21, a Expovintage – Um olhar para a vida antes do celular, uma exibição que faz uma viagem ao tempo, lembrando ao público mais velho e mostrando aos mais jovens como era o mundo antes da vida on-line.

A exposição, que será aberta às 14h, na Casa da Cultura, promete transportar o público para uma época em que o mundo funcionava sem celulares, internet ou redes sociais. A mostra reúne uma coleção de objetos, aparelhos e lembranças que marcaram as décadas de 1970, 80 e 90 — entre eles, televisores de tubo, rádios, câmeras fotográficas, telefones, videogames clássicos e muitos outros itens que contam a história da tecnologia e da vida cotidiana antes da era digital.

Segundo os organizadores, mais do que uma exposição, a Expovintage é uma experiência nostálgica e educativa, despertando memórias em quem viveu esse tempo e avivando a curiosidade das novas gerações, que poderão conhecer de perto os equipamentos e hábitos de um passado recente — mas já tão diferente.

A Casa da Cultura fica à rua Major Corrêa, 505, Centro.