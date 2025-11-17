Moradores sentem alívio com reservatório no chão

A sensação de dormir com a ameaça do reservatório de 250 mil litros cair e ainda carregar uma torre de celular com cerca de 50m de altura junto, tirava o sono de alguns moradores do Jd. Santa Marta próximos ao terreno onde o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE), ergueu o reservatório durante a gestão do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB).

O problema foi levantado pelos vereadores municipais em sessões da Câmara Municipal após denúncia dos moradores, uma vez que o referido reservatório apresentou inclinação depois de pronto. Segundo apurou a reportagem do jornal, ao ser testado este ano com preenchimento com cargas parciais de 20% e uma espera de 24h, no momento do enchimento com água, os profissionais da prefeitura observaram sinais de deformação, com a inclinação do reservatório, paralisando o trabalho de imediato.

Esta semana, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) determinou que o reservatório fosse colocado no chão para evitar maiores problemas na área. Segundo nota publicada na página da prefeitura na rede social, desde que houve a inclinação do reservatório, a administração municipal “tomou todas as medidas necessárias para apurar as responsabilidades da empresa que fez o projeto e a que executou o serviço da base dos reservatórios instalados no município”.

Também, de acordo com o noticiado, “foram realizadas perícias nos reservatórios e providenciadas novas sondagens do solo para construção das novas bases, conforme novo projeto que será enviado ao município pela empresa que produziu os reservatórios, adequando as bases com estacas e correção de outros problemas”.

Sobre o reservatório do Jd. Santa Marta, a prefeitura afirmou que realizou o serviço a fim de evitar quaisquer transtornos e prezando também pela segurança da população. “O reservatório foi acomodado no solo, através do trabalho minucioso de dois guindastes, acompanhado pela equipe do SAE, Departamento de Obras, DSUR, GCM para que tudo ocorresse como planejado”, informou a assessoria de Comunicação da prefeitura, acrescentando que este trabalho não trará nenhum problema de abastecimento de água para a região do Jardim Santa Marta que continua recebendo água normalmente.

Novas bases devem passar de R$ 1 milhão

As novas bases para receber os cinco reservatórios, sendo o do poliesportivo da Santa Terezinha, o instalado no Clube XXI de Abril, o do Santa Marta, o da Vila Polar e do Jd. Dolores, devem consumir mais de R$ 1 milhão, pois envolverá novas sondagens de solo e também a construção das estacas e da base de concreto, que não foram feitas quando da sua instalação.

Segundo o informado na nota divulgada pela prefeitura, “O prefeito Celso Ribeiro está trabalhando para conseguir recursos para viabilizar a construção das novas cinco bases para após, realocar os reservatórios e colocá-los em funcionamento para população”.

Bases de sustentação foram insuficientes

Conforme matéria publicada pela Gazeta de Vargem Grande sobre os problemas apresentados pelas bases dos cinco reservatórios, abordando a questão que está sendo apurada pela prefeitura municipal, na conclusão feita após os estudos dos engenheiros contratados pela HB Laudos e Perícias, que teve como base o reservatório do Poliesportivo, é citado que a base de concreto sem as devidas estacas, é insuficiente para atender os critérios de segurança; que o solo está sujeito a tensões superiores às que resiste, configurando ruptura geotécnica; que os recalques são excessivos e causam desaprumos acima dos permitidos pela NBR 8800 para este reservatório; que a base é insegura e deve ter seu uso interrompido; que é necessária a intervenção na fundação com reforço ou demolição e reconstrução; e em havendo ruptura geotécnica, abandona-se a análise estrutural, uma vez que a hipótese de radier rígido não é válida e o mesmo poderá trabalhar parcialmente em balanço com apoio flexível distribuído.

Finaliza o estudo encomendado pela atual administração, dizendo que o modelo de cálculo é inviável e que se estenderia para os outros reservatórios também, principalmente os que receberiam cargas ainda maiores, como os da Vila Polar (Vila Velha), Clube XXI de Abril e Jd. Dolores. Cita a análise que “diante dos elementos apurados, entende-se que os problemas observados são decorrentes de falhas no dimensionamento da fundação, o que compromete a segurança e o desempenho do sistema estrutural adotado.

Morador fala de alívio com o reservatório no chão

O morador da Rua Altino Gadiani, Luís Antônio Figueiredo, 62 anos, vizinho do reservatório erguido no Jd. Santa Marta, disse em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, que havia muito medo do reservatório que mede em torno de 20m tombar e atingir uma torre de transmissão de celular bem próxima, com mais de 50m de altura, o que poderia alcançar as casas do lado, inclusive a que ele mora, com consequências imprevisíveis.

Ao jornal, ele mostrou o local onde a base construída sem as estacas afundou e levou à inclinação do reservatório. “Foi uma boa ação do prefeito Celso Ribeiro ter colocado o reservatório no chão. Nós não tínhamos sossego. Demorou demais até. Estávamos cobrando os vereadores. As últimas chuvas com muito vento estavam deixando a gente apavorados, o reservatório estava inclinando cada vez mais em diagonal e se caísse iria atingir a torre e fatalmente atingir nossas casas”, afirmou o morador.

Comentou ainda que não está faltando água no seu bairro, só quando fecham a rede para alguma manutenção e disse esperar que o prefeito faça um bom serviço, com bastante segurança para tranquilizar a todos e para que os moradores possam usufruir da água do novo reservatório construído pelo SAE.