Rua foi aberta para atender a rede Fonseca Supermercados

Outra notícia para os consumidores vargengrandenses, é o início das obras da rede Fonseca Supermercados que vai se instalar em Vargem Grande do Sul em um prédio localizado ao lado da ETEC, com uma área total construída de 2.928 m², e que quando começar a funcionar deverá gerar cerca de 140 novos empregos diretos e consequentemente empregos indiretos na cidade após sua inauguração prevista provavelmente para o ano que vem.

Conforme matéria já publicada pelo jornal, para concluir o projeto e sua instalação, estavam previstos investimentos na ordem de R$ 12 milhões na cidade. A área também possibilitará a ampliação para investimentos futuros da rede a exemplo do que já foi feito em outras unidades.

A rede nasceu em 1961 na cidade de São José do Rio Pardo e hoje tem várias lojas em São José do Rio Pardo, Poços de Caldas, Pirassununga, Santa Cruz das Palmeiras, Mococa, Porto Ferreira e São João da Boa Vista. A obra que está sendo ampliada foi construída pelo engenheiro Dionísio Anselmo Cacholla, no imóvel de propriedade de Domingos Marchetti Rios, hoje residindo em São Paulo.

Dentre os benefícios que o município concedeu ao empreendimento, está a abertura de uma rua asfaltada no terreno pertencente ao proprietário do imóvel, pois a Rua Victorio Ligabue que existe no local será fechada para dar mais espaço ao empreendimento. A Câmara Municipal aprovou o projeto de lei do prefeito Celso Ribeiro, autorizando a adequação da área. A rua já foi implantada e asfaltada.